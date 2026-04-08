Die Erzeugerpreise in der Industrie im Euroraum sind vor Ausbruch des Nahost-Krieges gefallen. Im Februar sanken sie gegenüber dem ‌Vormonat ⁠um 0,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von ⁠der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit diesem Rückgang gerechnet, nach einem Plus von ‌aufwärts revidiert 0,8 Prozent im Januar. Die Energiepreise ‌in der Industrie sanken im Februar ​zum Vormonat um 2,4 Prozent. Die Herstellerpreise für Investitionsgüter wie Maschinen und Anlagen stiegen im Februar zum Vormonat um 0,3 Prozent. Bei Vorleistungsgütern ergab sich ebenfalls ein Plus von 0,3 Prozent.