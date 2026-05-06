Im ‌März ⁠kletterten sie um 3,4 Prozent zum Vormonat, wie das ⁠Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen ‌hatten mit einem Anstieg um 3,3 Prozent ‌gerechnet, nach einem Rückgang ​von aufwärts revidiert 0,6 Prozent im Februar. Allein die Energiepreise in der Industrie zogen im März um 11,1 Prozent an. Die Herstellerpreise für Investitionsgüter wie Maschinen und Anlagen stiegen ‌zum Vormonat um 0,2 Prozent. Bei Vorleistungsgütern ergab sich ein Plus von 0,7 Prozent.