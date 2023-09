Statt Spitzenpolitikern und Prominenten umgeben den in der Krypto-Szene unter seinen Initialen «SBF» bekannten Bankman-Fried nun Ermittler und seine Strafverteidiger. Die Behörden werfen dem FTX-Gründer vor, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben. Unter anderem habe die Börse heimlich Kredite an Bankman-Frieds Brokerhaus Alameda vergeben. Für Staatsanwalt Damian Williams ist der Fall FTX «einer der grössten Finanzbetrügereien der amerikanischen Geschichte».