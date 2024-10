Die SNB hat kürzlich die Leitzinsen das dritte Mal in Folge gesenkt. Wie geht es weiter?

Im Vergleich zu anderen Märkten sind die Zinsen in der Schweiz unglaublich attraktiv. In Amerika zahlt man heute acht Prozent, in Frankreich oder in Deutschland sind die Hypozinsen bei etwa drei bis vier Prozent. Gleichzeitig glaube ich, dass der kurze Zinssprung in der Schweiz in Richtung von drei Prozent und jetzt zurück auf 1,3 bis 1,5 Prozent für eine zehnjährige Hypothek viele Schuldner zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht hat. Heute sagt niemand mehr, dass Zinsen bei 0,4 Prozent normal sind. Diese Realisierung und gleichzeitige Zinssenkung hat extrem viel geholfen, um das Transaktionsvolumen wieder zu beleben. Weitere Zinssenkungen dürften meiner Meinung nach weniger starke Implikationen haben. Viele Kunden sind heute halb im Saron und halb in fixen Laufzeiten. Da die Hypozinsen auf diesem Niveau vielmehr durch die Margen beeinflusst werden, dürfte der künftige Effekt klein sein.