Was ist bezüglich der steigenden Zinsen und niedrigeren Unternehmensgewinnen am Aktienmarkt bereits eingepreist?

Wir haben ein Jahr, wo die globalen Aktienmärkte etwas mehr als 20 Prozent eingebrochen sind. Diese Korrektur kommt ausschliesslich aus der Korrektur der Bewertungen infolge des Anstiegs der Realzinsen. Diese waren im letzten November im zehnjährigen Bereich bei minus 1 Prozent, jetzt bei plus 1,7 Prozent. Dies hat dazu geführt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in den USA von 22 im letzten Jahr auf 17 zurückgekommen ist. Diese Korrektur auf der Bewertungsseite war so stark, dass ohne den positiven Beitrag der Gewinne in diesem Jahr die Aktienmärkte noch tiefer stehen würden. In den letzten Monaten sind aber die Gewinnerwartungen runtergekommen und ihr Einfluss auf den Aktienmarkt ist negativ geworden. Was bis jetzt eingepreist wird, ist eine Abschwächung der Konjunktur, aber keine rezessive Lage.