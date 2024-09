Wir befinden uns hier im ABB-Werk in Frosinone südöstlich von Rom. Sie nennen das hier eine «Vorzeigefabrik». Weshalb?

Die italienische Regierung hat vor einigen Jahren ein Programm entworfen mit dem Namen Industrie 5.0. Sie wollte herausfinden, welche Fabriken einen Massstab für die Industriestandorte im Land werden können. Drei unserer Fabriken in Italien, also hier in Frosinone, in Santa Palomba gleich in der Nähe und die ABB-Fabrik in Dalmine bei Bergamo, sind nun unter den zehn Leuchtturm-Fabriken in Italien. Das ist gut für die Automatisierung, es ist gut für das Benchmarking, für die Kompetenzen. Wir unterstützen also andere Industrien dabei, hierher zu kommen. Nicht nur wir von ABB sind stolz auf die Auszeichnung, sondern auch die lokale Bevölkerung.