An Risiken mangelt es nicht

Die Risiken in den nächsten zwei Wochen sind vielfältig. Dazu gehören der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank in dieser Woche, die Sitzung der Federal Reserve, die Publikation der US-Verbraucherpreisindex- und Arbeitsmarktdaten in der nächsten Woche. Zudem finden vom 6. bis 9. Juni die Europäischen Parlamentswahlen statt. Gleichzeitig toben die Kriege in der Ukraine und in Palästina im Hintergrund weiter.