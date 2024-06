Es ist der Inhalt, der mich anspricht.

Was zeichnet die aktuellen Gewinner aus?

Ahmed Umar stammt aus dem Sudan und ist in Mekka aufgewachsen. Er musste seine sexuelle Orientierung geheim halten, was in unseren Breitengraden in der heutigen Zeit völlig unvorstellbar ist. Es scheint ihm praktisch abgesprochen zu werden, spirituell zu sein. Ich finde seine Umsetzung mit den religiösen Elementen, welche die Skulpturen in der rechten Hand halten, äusserst poetisch. Tiffany Sia präsentiert in Anlehnung an King Hu, einen Martial-Arts-Filmregisseur, der seine Filme in der taiwanesischen Landschaft drehte, eine visuelle Meditation über das, was Salman Rushdie einmal als "imaginäres Zuhause" bezeichnete.