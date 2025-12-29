Der Chef einer riesigen Wall-Street-Bank speiste mit einem Rivalen auf der Buy-Side, als der Investor Banken beiläufig als «Versorger» bezeichnete. Was den CEO dabei am meisten reizte: Es war nicht als Beleidigung gemeint.
Doch Ende 2025 verschiebt sich dieser Wagemut. Banker, die in den letzten zehn Jahren die Zähne zusammenbissen, während alternative Asset Manager in ihr Terrain eindrangen, sind nun voller Optimismus für die kommenden Jahre - sie sagen, dass sich das regulatorische und Marktumfeld wieder zu ihren Gunsten wendet.
Die Aktionäre setzen stark darauf: Die sechs Giganten des US-Bankensektors - JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley - liegen in diesem Jahr im Durchschnitt über 45 Prozent im Plus. Die Aktien der vier grössten börsennotierten alternativen Asset Manager – Blackstone, Apollo Global Management, KKR und Carlyle - liegen insgesamt im Minus, nur Carlyle konnte nennenswerte Gewinne erzielen. Das ist die stärkste Outperformance traditioneller Kreditgeber seit einer Generation.
«Es ist die Rache der Banken», sagte Mike Mayo, Analyst bei Wells Fargo, der die grossen anderen Kreditgeber der Branche beobachtet. «In den letzten 15 Jahren haben Banken gegen Nichtbanken konkurriert, vergleichbar damit, Basketball mit einer Hand hinter dem Rücken zu spielen. Plötzlich können Banken gegen ihre Konkurrenten mit beiden Händen spielen. Das ist ein euphorisches Gefühl.»
Neu gewonnene Euphorie
Dieser Blick auf die Rivalität zwischen den Branchen basiert auf Gesprächen mit Führungskräften mehrerer grosser Wall-Street-Firmen, darunter einige CEOs. Fast alle baten um Anonymität, um offen über Regulierungsbehörden und Wettbewerber sprechen zu können.
Zur Freude der Banker lockern die von Trumps zweiter Regierung eingesetzten Führungskräfte bei der Federal Reserve (Fed) und anderen Aufsichtsbehörden die nach der Krise eingeführten Beschränkungen – darunter vorgeschlagene Kapitalregeln und Stresstests, die von der Branche lange als fehlgeleitet und teuer kritisiert wurden, die aber viele Aussenstehende nach den von Steuerzahlern finanzierten Rettungsaktionen 2008 für notwendig hielten.
Weniger umstritten ist, dass diese strenge Aufsicht den Buy-Side-Firmen den Weg in einige der profitabelsten Kreditarten ebnete. Während Banken Kreditnehmer prüften und sichere Kredite mit geringer Kapitalbelastung vergaben, sammelten Asset Manager Milliardenbeträge, um schnellere Finanzierungsentscheidungen treffen zu können – oft gegen höhere Zinsen für die Antragsteller.
Blackstone und Apollo entwickelten sich zu Kraftzentren im Privatkreditbereich. Blackstone verwaltete Kredit- und Versicherungsvermögen – ein Mass für die Finanzierung, die das Unternehmen bereitstellt – überstiegen im September 432 Milliarden Dollar, ein Plus von 67 Prozent seit Ende 2021. Bei Apollo stieg die verwalteten Vermögen im Kreditbereich im gleichen Zeitraum um 83 Prozent auf 723 Milliarden Dollar.
Banker räumen ein, dass sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt: Die grössten Privat-Märkte-Firmen sind mittlerweile etablierte Kreditkonkurrenten – und gelegentlich Partner der Banken. Sie dringen tiefer in anlagenbasierte Kredite und andere traditionelle Bankterritorien vor. Die potenziellen Erträge bleiben auf der Buy-Side höher, da viele der talentiertesten Dealmaker und Trader der Banken abgeworben wurden.
In den vergangenen Quartalen begannen die grossen Banken jedoch, ihre Kreditkraft nach einer Reihe von Regelabschlägen wieder zu demonstrieren. Sie überwanden einen aggressiven Vorschlag aus der Biden-Ära für höhere Kapitalanforderungen, bekannt als «Basel-III-Endgame», und erhielten Aufschub bei anderen Aufsichtsmassnahmen, die sie zu höheren Kapitalreserven zwangen, darunter Fed-Stresstests und eine spezielle Obergrenze für Bilanzhebel.
Es gab auch unternehmensspezifische Ausnahmen, die der Branche mehr Spielraum für gehebelte Kredite und den Umgang mit Kryptowährungen gaben. Selbst das Consumer Financial Protection Bureau wurde stark geschwächt.
Mit der Lockerung der Regulierung bauten die Top-Banken ihre Kreditportfolios mit der schnellsten Geschwindigkeit seit der Finanzkrise aus. JPMorgan, das gerade in einen neuen Milliardenhauptsitz gezogen ist, öffnet nun die Kriegskasse und geht in die Offensive. Im Mai führte die Bank eine 8-Milliarden-Dollar-Finanzierung für 3G Capitals Übernahme von Skechers an. Einen Monat später stellte sie 17,5 Milliarden Dollar für die Aufspaltung von Warner Bros. Discovery bereit. Im Oktober bot die Bank 20 Milliarden Dollar für die Übernahme von Electronic Arts (EA)– das grösste Einzelengagement einer Bank für einen Leveraged Buyout bisher. Anfang dieses Monats sicherte Wells Fargo 29,5 Milliarden Dollar für eine Zwischenfinanzierung, als Netflix Mittel für das Gebot um Warner Bros. bereitstellte.
Trump wälzt den Sektor um
Insgesamt haben die Top-Kommerzbanken in den letzten Quartalen kollektiv mehr Kredite vergeben, wodurch die Lücke zu ihren Privatkredit-Konkurrenten kleiner wird. Mitte 2024 hätte kaum jemand eine solche Rückkehr vorhergesagt, als Apollo-CEO Marc Rowan die Kreditbücher der Banken als Chance für Privatkredite bezeichnete.
Für alternative Asset Manager behinderten jedoch einige von Präsident Trumps Politikmassnahmen das Kerngeschäft. Seine Zölle erschütterten bestimmte Private-Equity-Portfoliounternehmen und belebten Inflationsängste, was die Fed zögerlich machte, die Zinsen schnell zu senken. Dies hielt die Finanzierungskosten länger hoch und erschwerte es, alte Assets zu veräussern und neue Fonds aufzulegen.
Unterdessen rückt die wachsende Macht der Kreditabteilungen der Alt-Giganten stärker in den Blick der Aufsichtsbehörden. Letzten Monat äusserte ein hochrangiger Beamter des Justizministeriums Bedenken, dass Vermögensverwalter ihre Private-Märkte- und Kreditwerte möglicherweise falsch bewerten könnten.
In Grossbritannien testet die Aufsicht sogar, wie der Sektor auf finanzielle Belastungen reagieren würde. Die Pleiten des Subprime-Autokreditgebers Tricolor Holdings und des Autozulieferers First Brands lösten bereits Befürchtungen aus, dass Firmenkreditnehmer den Wettbewerb unter Kreditgebern ausnutzen und Betrug begehen. Langjähriger JPMorgan-CEO Jamie Dimon warnte, dass weitere Kredit-«Kakerlaken» auftauchen könnten.
Obwohl Banken im Zentrum dieser Debakel standen, verkauften Investoren Aktien alternativer Vermögensverwalter mit hoher Private-Debt-Exponierung. Bis zum Herbst, als Rowan während einer Investorenpräsentation beklagte, dass die Sorgen um Private Credit übertrieben seien, bemerkten Banker privat, dass das Kreditgeschäft endlich wieder «Spass» mache.
JPMorgan steht kurz davor, den höchsten Jahresgewinn in der Geschichte der US-Banken zu erreichen. Die Fed hob die Obergrenze auf, die sie Wells Fargo vor sieben Jahren wegen Konsumentenschutzverletzungen auferlegt hatte. Selbst Citigroup, nach der Krise von 2008 ein Nachzügler, notiert wieder über Buchwert.
Der Wandel der Vermögensverhältnisse zwischen Banken und Private-Equity-Firmen ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass Banker hart gegen eines ihrer Lieblingsprobleme vorgehen: Abwerbung. Jahrelang rekrutierten Private-Equity-Firmen Junior-Banker in sogenannten «On-Cycle»-Programmen, sodass im vergangenen Sommer neue JPMorgan-Rekruten Trainings für ihre aktuellen Jobs ausliessen, um Vorstellungsgespräche für neue Stellen wahrzunehmen.
JPMorgan warnte die Analysten, dass sie entlassen würden, falls sie vor Beginn oder innerhalb der ersten 18 Monate der Bankangebote anderer Firmen annehmen. Bald folgten andere Banken diesem Beispiel – selbst grosse Private-Equity-Firmen zogen nach.
(Bloomberg/cash)