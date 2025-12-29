Mit der Lockerung der Regulierung bauten die Top-Banken ihre Kreditportfolios mit der schnellsten Geschwindigkeit seit der Finanzkrise aus. JPMorgan, das gerade in einen neuen Milliardenhauptsitz gezogen ist, öffnet nun die Kriegskasse und geht in die Offensive. Im Mai führte die Bank eine 8-Milliarden-Dollar-Finanzierung für 3G Capitals Übernahme von Skechers an. Einen Monat später stellte sie 17,5 Milliarden Dollar für die Aufspaltung von Warner Bros. Discovery bereit. Im Oktober bot die Bank 20 Milliarden Dollar für die Übernahme von Electronic Arts (EA)– das grösste Einzelengagement einer Bank für einen Leveraged Buyout bisher. Anfang dieses Monats sicherte Wells Fargo 29,5 Milliarden Dollar für eine Zwischenfinanzierung, als Netflix Mittel für das Gebot um Warner Bros. bereitstellte.