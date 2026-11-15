«Antriebstechnik hat sich 2023 und 2024 gut entwickelt, in den letzten 24 Monaten haben sich die Aktivitäten etwas abgeschwächt», urteilt Mark Diethelm, Analyst bei der Bank Vontobel. Die Margen hätten sich aber auf einem hohen Level eingependelt. Bei Antriebstechnik wäre laut Diethelm grosses Wachstumspotenzial vorhanden. Der grösste Teil des globalen Stromverbrauchs werde von Motoren, wie sie ABB herstellt, konsumiert. Effizientere Motoren würden auch eine substanzielle Reduktion des Stromverbrauchs ermöglichen. Da der Strom aber bislang nicht so teuer sei, sei die Nachfrage noch nicht so hoch, wie sie sein könnte.