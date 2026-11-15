Strassenhändlerinnen halten ihre Waren feil, grün-gelbe Rikschas suchen nach Kundschaft, im Dauer-Gehupe stösst Autostossstage auf Autostossstange, dann und wann ist eine Kuh auf Nahrungssuche. Ganz normaler urbaner Alltag in Indien.
Nicht ganz. Auf einer Zufahrtsstrasse, mitten im Vorstadt-Gewusel, erscheinen an den Geländern ABB-Schilder. Eine Ambulanz trägt die Aufschrift «Supported by ABB». Man sieht auch ein Firmenschild des deutschen Mischkonzerns Merck, der hier ein Life Science Zentrum betreibt. Gleich nebenan: ABB India.
Szenen aus Peenya, einem nordöstlich gelegenen Vorort der indischen Boom-Stadt Bangalore. Peenya Industrial Area, so der offizielle Name, ist zugleich eines der grössten Industriegebiete Asiens und steht symbolisch für den Aufstieg der Stadt Bangalore, die von der Regierung seit Jahrzehnten gezielt als High-Tech-Zentrum Indiens aufgebaut wird.
Mehrere tausend ausländische Firmen haben sich mittlerweile in Bangalore niedergelassen. Sie reissen sich um die zehntausenden jungen (und günstigen) Fachkräfte, die jedes Jahr die Ausbildung abschliessen. Foxconn zum Beispiel, der weltweit grösste Auftragshersteller für Elektronik- und Computerteile, beschäftigt in der Nähe des Flughafens mittlerweile 30’000 Angestellte. Das Wachstum der Stadt überfordert die Infrastruktur. Das Verkehrsaufkommen in Bangalore ist mittlerweile das dichteste in Indien, was, wenn man die Szenen aus Delhi oder Mumbai kennt, durchaus eine gewisse Relevanz hat.
«Es ist eine boomende Stadt, es ist ein boomendes Land. Wir sehen grosse Möglichkeiten für uns», sagt Brandon Spencer. Er ist Chef des ABB-Geschäftsbereiches Antriebstechnik und Mitglied der Konzernleitung. Er betont die zunehmende Relevanz von Indien, der drittgrössten Volkswirtschaft Asiens, für den schweizerisch-schwedischen Technologie- und Industriekonzern.
Indien ist der viertgrösste Markt für ABB
Indien, wo ABB seit 75 Jahren Produktion betreibt, ist der viertgrösste Markt für die Firma - hinter den USA, China und Deutschland. ABB beschäftigt im Subkontinent über 11'000 Mitarbeitende in 26 Fabriken, wobei sich die Belegschaft in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat. Etwas über 300 Millionen Dollar hat ABB in den letzten elf Jahren für den Ausbau in Indien investiert.
Spencer spricht im cash-Interview von einem «wettbewerbsintensiven Markt». ABB sieht er aber insofern im Vorteil, als dass der Konzern im indischen Markt schon länger tätig ist als viele Konkurrenten, «und wir verfügen über sehr robuste Vertriebskanäle», so Spencer. Dabei konzentriert sich ABB fast ausschliesslich auf den Heimmarkt: Wie etwa in China setzt ABB in Indien auf die sogenannte «Local to Local»-Strategie. Das heisst, nur ein Bruchteil der vor Ort gefertigten Produkte wird exportiert. Im Fall der ABB-Sparte Antriebstechnik sind es nur etwas mehr als 10 Prozent.
Am Standort Peenya betreibt ABB India etwa ein Fertigungswerk für Frequenzumrichter und Antriebssysteme. «Diese Technologien gehen an die Metall-, Zellstoff- und Papierindustrie, an Stromerzeuger, an die Schifffahrt, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder an Rechenzentren», erläutert Spencer. Die Antriebe von Elektromotoren regeln etwa in grossen indischen Infrastrukturprojekten die Drehzahl, um den Energieverbrauch zu senken.
Energiesparende Massnahmen sind in Indien durchaus vonnöten. Das Land hat den drittgrössten Energiebedarf weltweit. Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt: 8,2 Prozent Wachstum im ersten Quartal 2026, 7,8 Prozent im zweiten. Ministerpräsident Narendra Modi sprach dabei von einer «herkulesartigen Leistung», und Schwarzseher seien eines Besseren belehrt worden. Der Seitenhieb zielt auf Ökonomen, welche die Aussagekraft der ausgewiesenen Wirtschaftsleistung immer wieder in Zweifel ziehen, weil sie nicht stimmig ist mit anderen Konjunkturdaten Indiens.
Bei ABB-Antriebstechnik ist laut Analyst grosses Wachstumspotenzial vorhanden
Fast zweistündige Fahrt in den Süden von Bangalore, zum ABB-Kunden Anthem Biosciences. Das Unternehmen, das 2025 an die Börse ging, agiert als Entwicklungs- und Herstellungspartner für die Pharma- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Es ist ein Geschäftsmodell, das demjenigen von Lonza ähnelt. Anthem zählt laut eigenen Angaben sieben der zehn «Big Pharma»-Unternehmen zu seinen Kunden. Auch in der Schweiz hat Anthem viele Klienten. Über Namen schweigt man sich aus, vertragliche Gründe.
Anthem ist fast schon ein Idealfall für ABB. Brandon Spencer sagt, alle drei Geschäftsbereiche von ABB - nebst «seiner» Sparte Antriebstechnik auch Automatisierung und Elektrifizierung - seien bei Anthem vertreten mit Produkten. Überhaupt verzeichnet Antriebstechnik in Indien seit zwei Jahren in Folge ein zweistelliges Wachstum, wie Spencer sagt. «Wir haben den Umsatz deutlich hochgefahren.» Die ABB-Antriebstechnik (das sind Elektromotoren, Antriebe, Generatoren oder Bewegungssteuerung) ist weltweit Nummer 1 in einem Markt, der 57 Milliarden Dollar schwer ist. Der Bereich trägt rund 25 Prozent zum ABB-Umsatz bei, in Indien liegt der Anteil höher.
«Antriebstechnik hat sich 2023 und 2024 gut entwickelt, in den letzten 24 Monaten haben sich die Aktivitäten etwas abgeschwächt», urteilt Mark Diethelm, Analyst bei der Bank Vontobel. Die Margen hätten sich aber auf einem hohen Level eingependelt. Bei Antriebstechnik wäre laut Diethelm grosses Wachstumspotenzial vorhanden. Der grösste Teil des globalen Stromverbrauchs werde von Motoren, wie sie ABB herstellt, konsumiert. Effizientere Motoren würden auch eine substanzielle Reduktion des Stromverbrauchs ermöglichen. Da der Strom aber bislang nicht so teuer sei, sei die Nachfrage noch nicht so hoch, wie sie sein könnte.
Ist bei ABB mit den Rechenzentren ein Klumpenrisiko entstanden?
Ein «Boost» bei Antriebstechnik könnte auch den Abstand zum Geschäftsbereich Elektrifizierung (Gruppenumsatzanteil: etwas mehr als 50 Prozent) verringern, der in den letzten rund zwei Jahren ein enormes Wachstum erlebte. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren, das in diesem Jahr wohl über 10 Prozent zum Gruppenumsatz beiträgt, hat die ABB-Aktie in diesem Jahr bisweilen um 50 Prozent ansteigen lassen. Davon hat die Aktie in den letzten Monaten rund die Hälfte wieder preisgegeben - aufgrund der Marktbefürchtungen, ob sich die weltweit riesigen Investitionen in Rechenzentren auch auszahlen.
ABB-Topmanager Brandon Spencer stellt in Abrede, dass sich beim boomenden Bereich Rechenzentren ein Klumpenrisiko für ABB aufgebaut hat. Im Bereich Antriebstechnik trugen Rechenzentren etwa weniger als 5 Prozent zum letztjährigen Umsatz bei. «Wir profitieren zwar von diesem Megatrend, sind aber nicht übermässig darauf ausgerichtet», sagt Spencer. Und er fügt gleich an: «Wenn man bedenkt, dass gut 90 Prozent unseres Geschäfts aus anderen Branchen stammen, halte ich es für ein vertretbares Risiko.»
Etwas differenzierter sieht dies Analyst Diethelm. Rechenzentren bestimmten nun zu einem guten Teil das ABB-Wachstum, sagt er. Weil die Geschäftsbereiche Antriebstechnik und vor allem Automatisierung weniger stark wachsen, werde der dritte Bereich, Elektrifizierung mit den Rechenzentren, relativ noch stärker. «Im aktuellen Umfeld wird der hohe Anteil von Rechenzentrenaufträgen allmählich eher als Risiko angeschaut», sagt Diethelm, der die Anlageempfehlung «Halten» bei der ABB-Aktie vertritt.
Längerfristig könnten aber die von Diethelm angesprochenen Wachstumsmöglichkeiten des Bereiches Antriebstechnik für einen gewissen Ausgleich zwischen den ABB-Geschäftsbereichen sorgen. Auch die relativ starke Präsenz in Schwellenländern könnte die ABB-Aktie auf lange Sicht vorantreiben, wenn auch dies nicht ohne Risiko ist.
Brandon Spencer bejaht die Frage dann auch teilweise, ob die ABB-Aktie auch eine Wette auf die Schwellenländer sei. «Wir profitieren von den Schwellenmärkten, wir haben aber gleichzeitig die Beständigkeit der reifen Märkte in Europa und den USA.»
Dieser Artikel entstand anlässlich einer von ABB organisierten Medienreise nach Bangalore (Indien).