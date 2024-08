Die Schweizer Wirtschaft wächst im Vergleich zu den USA in bescheidenem Mass. Wie beurteilen Sie die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank?

Die SNB hat schon relativ viel getan und hat die Zinsen zwei Mal in diesem Jahr gesenkt. Das war die richtige Entscheidung. Der Schweiz geht es relativ gut und wir erwarten ungefähr ein Wachstum von einem Prozent, vielleicht 1,3 Prozent in diesem Jahr - also viel höher als in Deutschland. Ferner ging die Inflation in der Schweiz noch stärker zurück als in der Eurozone. Die Schweizerische Nationalbank ist funktionell unabhängig und vor allem weisungsunabhängig. Letzteres erkennt man an der Berufung des neuen SNB-Präsidenten Martin Schlegel. Er ist bereits seit 2003 bei der Nationalbank. Das ist eine sehr lange Zeit, und die Wahl durch den Bankrat zeigt die grosse Unabhängigkeit von der Politik.