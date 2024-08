cash.ch: Wie ist die Stimmung an den Märkten?

Peter Becker: Wir haben uns gerade aus einer Phase der aggressiven Zinserhöhungen heraus bewegt. Das beherrschende Thema im letzten Jahr war, dass der Markt fast wie bei einem Ping-Pong-Spiel zwischen einer tiefen Rezessionserwartung und einem positiveren Szenario, also einem Soft Landing, hin und her schwankte, insbesondere in den USA. Vor dem Hintergrund der Resilienz der Volkswirtschaften dominierte in der ersten Hälfte dieses Jahres die Erwartung eines Soft Landings, was der Grund für das „Risk-on“-Umfeld war. Aber seit kurzem hat die erneute Furcht vor einer Rezession in Kombination mit anderen Faktoren zu sehr turbulenten Marktbewegungen geführt.