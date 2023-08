Er selbst gehört zu den Investoren und ist als CEO nun damit beschäftigt, die Dinge zurechtzurücken. "Es geht nun erst einmal darum, Brücken zu bauen zu Industrie und Handel", sagt er, "es ist in all den Jahren nicht gelungen, die Akzeptanz der Uhrenindustrie zu erlangen." Im Gegenteil: Chronext ist in der traditionsreichen, von starken Egos dominierten Branche ein Reizwort. Man, der das Unternehmen im Alter von 21 Jahren mit dem Selbstbewusstsein des frisch gekürten Cambridge-Absolventen hochgezogen hat, sagt heute selbst, er sei wohl etwas zu selbstsicher aufgetreten. Nun arbeitet Roten an Image, Markenprofil und -positionierung mit dem Ziel, in zwölf Monaten zu erreichen, wovon Man nur träumen konnte: die Gewinnzone. Erste Kontrakte in seinem Sinn sind bereits aktiv: Für Breitling etwa agiert Chronext nun als offizieller Servicepartner. More to come – gemäss Roten auch neue Produktkategorien.