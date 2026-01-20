Führung bedeute unter diesen Bedingungen vor allem, Haltung zu zeigen. «Man muss sich einbringen, die Wahrheit sagen und Entscheidungen treffen, die Menschen verärgern», sagte der Berater. Genau das sei jedoch in einer polarisierten Öffentlichkeit immer schwerer durchzuhalten - und führe dazu, dass persönliche Risiken für Führungskräfte weiter zunehmen könnten.