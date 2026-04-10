In der vergangenen ‌Woche liess die Ankündigung einer Waffenruhe im Nahen Osten die Anleger nur zeitweise aufatmen. Angesichts der rasant steigenden ‌Kurse am Mittwoch legten die Börsen jedoch insgesamt zu: Es resultierte für den US-Leitindex DowJones ein Wochengewinn von rund drei Prozent. Beim Nasdaq 100 beträgt das Wochenplus rund viereinhalb Prozent. Der Swiss Market Index gewann auf Wochensicht 1,6 Prozent ein. Damit hat der SMI drei Handelswochen in Folge Punkte gut gemacht.