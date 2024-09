«Es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein kleiner Schritt und es muss mehr kommen», erklärte ein grösserer Aktionär am Freitag. Am Vortag hatte der Basler Konzern eine deutlich höhere Eigenkapitalrendite und eine höhere Ausschüttung an die Eigner in Aussicht gestellt. Auf die von Investoren geforderten tiefgreifenden Einschnitte wie einen Ausstieg aus dem Deutschland-Geschäft verzichtete Baloise aber. Darauf erklärte der mit einem Anteil von fast zehn Prozent grösste Aktionär, der Finanzinvestor Cevian, die Massnahmen seien ungenügend.