Venezuela, Grönland, die Federal Reserve, Gewalt der Einwanderungsbehörde ICE: Die Regierung Trump wirbelt im neuen Jahr. Es scheint aber, dass in den USA alles weiter läuft wie zuvor. Täuscht das?

Ja, das täuscht. Bei uns ist gefühlt jeder Tag Ausnahmezustand, auch wenn man es bisher nicht unbedingt im eigenen Leben spürt und sich ein gewisser Gewöhnungseffekt einstellt. Was hinter den Kulissen bei Unternehmen los ist, wie die hektische Anpassung von Lieferketten und die Sorge um die diverse Belegschaft ist sowie die Pleiten von mittleren und kleinen Unternehmen: All das kommt in den Medien nicht an. Wenn man als Tourist nach New York kommt, würde einem im Zweifel noch nichts auffallen. Aber in Gegenden wie Minnesota sieht das schon anders aus. Bei jeder neuen Headline überlegt man sich natürlich, was das für das eigene Leben bedeutet. Daher ist die Nachrichtenlage für uns vermutlich weniger abstrakt als aus Übersee betrachtet. Jeden Tag überschlagen sich die Ereignisse, und wir fragen uns, was das Endgame ist. Es sieht so aus, als wolle Trump das System zwecks Machtkonsolidierung an die Wand fahren.