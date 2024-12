Herr Lind, früher oder später orientieren sich auch haussierende Börsen an der Realwirtschaft. Wie sind die Aussichten?

In der Industrie sieht es mit Ausnahme von Indien in allen grossen Volkswirtschaften recht düster aus. Gleichzeitig ist der Dienstleistungsbereich in vielen Ländern widerstandsfähig, nicht zuletzt in den USA. Aus diesem Grund rechnen wir auch mit einem Soft Landing der US-Wirtschaft. Das globale Wachstum ist zwar nicht so hoch wie vor der Pandemie, aber dank dem Servicesektor relativ gesund. Man sollte also nicht allzu pessimistisch sein.