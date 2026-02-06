Die Beratungen in Maskat, der Hauptstadt des Omans, fanden inmitten ⁠erheblicher Spannungen zwischen dem Iran und den USA statt. Die Positionen der beiden Staaten liegen weit auseinander - auch was die ​Agenda der Beratungen betrifft. So will der Iran nur ‌über sein Atomprogramm und die ‍Aussetzung von Sanktionen sprechen. Die USA wollen die Verhandlungen jedoch ausweiten. Sie wollen ​über das Atomprogramm des Irans, aber auch über seine ballistischen Raketen und Unterstützung bewaffneter Gruppen wie der Hisbollah im Libanon und ‌der Hamas im Gazastreifen beraten.