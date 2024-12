Seine Regierung kündigte am Montag eine Untersuchung über möglicherweise unfaire Handelsvorteile bei Halbleitern aus China an. Es geht dabei um sogenannte «Legacy»-Chips, die mit älteren, ausgereiften Verfahren hergestellt werden. Sie werden in einer Vielzahl von Produkten wie Autos, Waschmaschinen oder Telekommunikationsgeräten verbaut.