Andere Analysten stimmen Schieldrop zu und stellen fest, dass geopolitische Spannungen so lange unbedeutend bleiben, bis tatsächliche Schäden an der Ölinfrastruktur sichtbar werden. «Der Markt ist selbstgefällig, was geopolitische Risiken angeht. Wenn keine Fässer vom Markt verschwinden, wie wir es kürzlich in Libyen gesehen haben, spielen geopolitische Risiken eine untergeordnete Rolle», erklärt Bob McNally, Gründer des Marktforschungsunternehmens Rapidan.