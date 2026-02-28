Die erste Welle der Angriffe richtete sich Insidern zufolge gezielt gegen iranische Spitzenfunktionäre. Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte, sowohl der Oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei als auch Präsident Massud Peseschkian seien Ziele der ‌Attacke gewesen. Über die Auswirkungen herrschte zunächst Unklarheit. Ein Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Chamenei habe sich nicht in Teheran aufgehalten und sei an einen sicheren ‌Ort gebracht worden. Aus iranischen Kreisen verlautete dagegen, mehrere hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden sowie politische Beamte seien getötet worden.