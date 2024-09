Sparmassnahmen des Bundes sollen Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung bringen. Dieser Auffassung ist die Standortinitiative Digitalswitzerland, die in einer Medienmitteilung vom Mittwoch davor warnt, Investitionen in eine digitale Infrastruktur in der Schweiz zu stoppen, «gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz».