Das Bundesgericht hielt in seiner Rückweisung an das Genfer Gericht darüber hinaus fest, dass dieses prüfen müsse, ob die Verweise auf Rolex auf der Website von Artisans de Genève gegen das Markenschutzgesetz oder das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstossen. In einem am Montag veröffentlichten Urteil haben die Bundesrichter festgestellt, dass dies nicht geschehen ist.