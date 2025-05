Doch überparteiliche Haushaltsexperten warnen vor einem Anstieg der Schulden in den kommenden Jahren in Billionenhöhe und potenziellen Problemen für die ohnehin strapazierten Staatskassen der weltgrössten Volkswirtschaft. Kritiker werfen Trump darüber hinaus vor, in erster Linie reiche Amerikaner auf Kosten der ärmeren Bevölkerung zu bedienen. Die Finanzmärkte reagierten weltweit seit Tagen nervös und verunsichert.