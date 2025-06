Das bestätigt auch Finanzplanerin Clara Creitz und verdeutlicht es in einem Beispiel: «Wenn ich als 25-jährige Geld anlege, und in 10 Jahren das Investment für einen Hauskauf wieder auflösen will, dann wähle ich eine andere Zusammensetzung an ETFs, als wenn ich bis zu meiner Pension investiert bleiben will.» Deshalb sei es so wichtig, sich vor dem Anlegen bewusst zu sein, wofür man anlegt, so Creitz.