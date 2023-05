Der Handel von Exchange Traded Funds (ETFs) sank um knapp 56 Prozent auf 15,47 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Vorquartal bedeutet dies aber immer noch ein Plus von rund 8 Prozent, wie aus dem am Montag veröffentlichten Marktbericht der Börsenbetreiberin SIX hervorgeht.