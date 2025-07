Im zweiten Quartal wurden insgesamt 108 neue ETF an der SIX Swiss Exchange kotiert. Somit standen den Investoren per Ende März insgesamt 2025 ETFs zum Handel zur Verfügung. Das Angebot bei den Neukotierungen umfasse vor allem Aktien- und Anleihen-ETFs, dagegen kamen keine neuen Produkte im Rohstoffsegment hinzu.