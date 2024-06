Die Ursache für den massiven Preisanstieg liegt in der boomenden Nachfrage nach börsengehandelten Bitcoin-Fonds, die seit ihrer Einführung Anfang des Jahres Vermögenswerte in Höhe von mehreren Milliarden Dollar angezogen haben. Diese rapide steigende Nachfrage in Kombination mit einem begrenzten Angebot an Bitcoin führt zu einer ausgereiften Angebots- und Nachfragedynamik, die den Preis der Kryptowährung weiter steigen lassen sollte.