Sie zerstören den Traum vieler Menschen vom Eigenheim mit Umschwung. Um was geht es Ihnen?

Ja, man muss von dieser Vorstellung wegkommen, dass wir immer noch über den natürlichen Ressourcen leben können. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und kenne diese Realität. Mir geht es nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern für unsere Kinder und Grosskinder zu planen. Wir wissen, dass es schwierig ist, für sie eine lebenswerte Zukunft zu haben. Wir sollten uns fragen, wie die nächsten Generationen wohnen werden. Es gibt viele Hüsli in der Schweiz, und das wird so bleiben. Aber wenn auf dem Grundstück eines Ehepaars zwei oder drei Familien leben könnten, haben wir eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Nutzung auf diesem Boden. Wo leben junge Menschen und wie können auch ältere Menschen zentral wohnen, ohne zu vereinsamen? Es geht darum, dass wir gemeinsam an einer Zukunft planen und bauen.