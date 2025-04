In verschiedenen Szenarioanalysen berechnet das Institut «reale Einkommensverluste» für die Schweizer Volkswirtschaft im Bereich von 0,2 bis 0,6 Prozent aufgrund der Zölle von 31 Prozent auf Schweizer Warenexporte in die USA. «Diese Einkommensverluste können annähernd als BIP-Verluste interpretiert werden», so die KOF.