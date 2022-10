Trotzt der aktuellen Krisen - Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Zinswende, Rezessionsängste, sehr hohe Inflation in vielen Ländern - blickt Sturm optimistisch in die globale wirtschaftliche Zukunft. Zurzeit gebe es zwar diese "einzigartigen Entwicklungen". Aber: "Ich glaube nicht, dass wir dauerhaft negatives Wachstum sehen werden." Die Inflation werde sich wohl in einigen Monaten abschwächen.