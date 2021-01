Die Kursangaben von Kryptowährungen sind häufig jeweils blosse kurzfristige Momentaufnahmen, da die Notierungen oft einem heftigen Auf und Ab ausgesetzt sind. Und oft steigt und fällt Bitcoin mit seinen Brüder- und Schwesterwährungen in einem Zug.

Doch seit Jahresbeginn ist das deutlich anders. Die Kryptowährung Ether ist in diesem Jahr bislang über 80 Prozent gestiegen. Dies weit vor Bitcoin, der "bloss" etwas mehr als 20 Prozent zugelegt hat.

Kursentwicklung von Ether (blau) und Bitcoin (weiss) seit Jahresbeginn (Quelle: Bloomberg)

Am Dienstag steigt Ether weiter, nämlich um rund 13 Prozent auf fast 1400 Dollar, während Bitcoin nur unwesentlich vorankommt. Der Bitcoin liegt derzeit rund 10 Prozent unter seinem Rekordwert, während das Allzeithoch von Ether vom Januar 2018 stammt (1443 Dollar).

Diese Lücke haben Investoren natürlich erkannt. Bitcoin hat sich in den letzten Wochen in zu engen Handelsspannen bewegt, worauf sich Investoren nach anderen Digitalwährungen mit grösserem Potenzial umgeschaut hätten, urtilen Marktbeobachter. Überdies sollen im Februar an der Chicago Mercantile Exchange erste Ether-Futures gehandelt werden, was den Preis der Digitalwährung laut Experten ebenfalls treibt.

Der Anstieg von Ether, der laut Marktkapitalisierung zweitgrössten Kryptowährung, zeigt auch, wie sehr Retailinvestoren in den Markt von Bitcoin & Co. drängen. Die Google-Suchanfragen nach Ethereum haben kürzlich einen Rekordwert erreicht und die alte Marke vor drei Jahren deutlich übertroffen. Die Mehrheit der Suchanfragen kam dabei aus China.

Ether ist die Währung des Weltcomputer-Projekts und Stiftung Ethereum. Die Idee dahinter ist eine Art Plattform, die alle Internet-Dienstleistungen anbieten kann, ohne dass irgendwo ein Server betrieben werden muss.

Gründer von Etherum ist der Russland-stämmige Vitalik Buterin, der Ende Monat 27Jahre alt wird. Er wuchs in Kanada auf und studierte Computerwissenschaften. Von 2014 bis 2017 war Buterin in Zug gemeldet, heute lebt er nach einem Abstecher in Singapur wieder in Kanada. 2018 erhielt Buterin die Ehrendoktorwürde der Universität Basel.

(cash)