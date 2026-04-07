Bei Giorgio Pradelli, CEO von EFG International, lag gemäss Ethos die effektive variable Vergütung - inklusive langfristiger Komponenten - beim 4,5-Fachen des Fixlohns. Der neue Julius-Bär-Chef Stefan Bollinger kam ohne Antrittszahlung auf das 4,1-Fache seines Grundgehalts; inklusive Kompensationszahlung summiert sich laut Stiftung seine Gesamtvergütung auf 23,1 Millionen Franken.