Das Schweizer Finanzministerium will voraussichtlich Anfang Juni die Eckwerte zu einer schärferen Kapitalregulierung vorlegen. Damit will es verhindern, dass die UBS in Zukunft vom Staat gerettet werden muss. Viele Experten rechnen damit, dass die Regierung eine harte Linie verfolgen könnte, die die UBS zwingen würde, bis zu 25 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital zu beschaffen. Dagegen wehrt sich die UBS, weil sie Wettbewerbsnachteile befürchtet und weniger Geld an die Aktionäre ausschütten könnte.