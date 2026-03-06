Emirates fliegt seit Donnerstag wieder

Auch die Fluggesellschaft Emirates nahm den Betrieb nach Zürich teilweise wieder auf. Bereits am Donnerstagabend hatte es einen Flug von Dubai nach Zürich gegeben, wie es beim Flughafen hiess. Ein in Zürich gestrandetes Flugzeug war zuvor ohne Passagiere zurück nach Dubai zurückgeflogen. Im Gegensatz dazu befinde sich eine Maschine der Qatar-Airways weiterhin in Zürich.