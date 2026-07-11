Die USA ‌würden in dem Dokument als «der wichtigste strategische Partner» bezeichnet, der derzeit allerdings ​seine Prioritäten ​und Stellungen ⁠verändere. Unter Berufung auf Diplomaten ​berichtete die ⁠Zeitung weiter, im nicht-öffentlichen, geheimen Teil ‌des Dokuments falle das Urteil über die USA «deutlich kritischer» ‌aus.