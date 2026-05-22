Ein Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat eine positive ‌Einschätzung ⁠zum experimentellen Brustkrebsmedikament Camizestrant von AstraZeneca geäussert. ⁠Damit gelangte das EU-Beratungsgremium zu einer anderen ‌Einschätzung als sein Pendant bei ‌der US-Arzneimittelbehörde ​FDA: Dieses hatte sich vor drei Wochen gegen das Arzneimittel ausgesprochen und dabei vor allem Zweifel am ‌Design einer wichtigen Studie geäussert.

Der britische Pharmakonzern will bis 2030 bis ​zu 20 neue Medikamente auf ​den Markt bringen, ​um sein Umsatzziel von 80 Milliarden Dollar ‌zu erreichen. Eine US-Zulassung von Camizestrant noch in diesem Jahr ist ​in ​dieser Planung ⁠berücksichtigt. Von dem Mittel verspricht ​sich das ⁠Unternehmen einen jährlichen Spitzenumsatz von mehr ‌als fünf Milliarden Dollar. 

(Reuters)