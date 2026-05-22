Ein Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat eine positive Einschätzung zum experimentellen Brustkrebsmedikament Camizestrant von AstraZeneca geäussert. Damit gelangte das EU-Beratungsgremium zu einer anderen Einschätzung als sein Pendant bei der US-Arzneimittelbehörde FDA: Dieses hatte sich vor drei Wochen gegen das Arzneimittel ausgesprochen und dabei vor allem Zweifel am Design einer wichtigen Studie geäussert.
Der britische Pharmakonzern will bis 2030 bis zu 20 neue Medikamente auf den Markt bringen, um sein Umsatzziel von 80 Milliarden Dollar zu erreichen. Eine US-Zulassung von Camizestrant noch in diesem Jahr ist in dieser Planung berücksichtigt. Von dem Mittel verspricht sich das Unternehmen einen jährlichen Spitzenumsatz von mehr als fünf Milliarden Dollar.
(Reuters)