«Der Druck durch gestiegene Rohstoffpreise und eine sich abzeichnende Fragmentierung der Lieferketten gegen Ende des Berichtszeitraums verdeutlichte erneut die Anfälligkeit des Finanzsystems für globale Schocks sowie das Risiko einer abrupten Neubewertung an den Finanzmärkten und bei den Inflationserwartungen», ‌konstatiert der ESRB. Er deckt in seinem Report den Zeitraum von April 2025 bis Ende März 2026 ab, in den auch der Ausbruch des Iran-Krieges ​Ende Februar fällt. Finanzinstitute könnten – teils infolge weiterer potenzieller Zinsanpassungen ​sowie grenz- und sektorenübergreifender Ansteckungseffekte – mit stärkeren Engpässen ​bei der Refinanzierung und Liquiditätsversorgung konfrontiert sein, warnte der ESRB.