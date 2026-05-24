Die Angriffe hätten sich demnach gegen militärische ​Kommandozentralen, Luftwaffenstützpunkte und Rüstungsbetriebe gerichtet und sind dem Ministerium zufolge ​alle erfolgreich verlaufen. Es handele sich um eine ​Vergeltung für ukrainische Angriffe auf zivile Ziele in Russland. Das ukrainische Militär weist die ‌Vorwürfe zurück und erklärt, es habe eine russische Drohnen-Kommandoeinheit ins Visier genommen.