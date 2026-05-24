Der mutmassliche Einsatz von Mittelstreckenraketen des Typs Oreschnik, die für atomare Sprengköpfe ausgelegt sind, sei eine politische Einschüchterungstaktik, schreibt Kallas auf X.
Russland terrorisiere die Ukraine mit gezielten Angriffen auf Stadtzentren, weil das Russland auf dem Schlachtfeld in einer Sackgasse stecke. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt den Einsatz von vier verschiedenen Raketentypen, darunter die Hyperschallrakete Oreschnik.
Russland hatte die Ukraine zuvor nach eigenen Angaben mit vier verschiedenen Raketentypen angegriffen. Zum Einsatz kamen die Systeme Oreschnik, Iskander, Kinschal und Zirkon, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.
Die Angriffe hätten sich demnach gegen militärische Kommandozentralen, Luftwaffenstützpunkte und Rüstungsbetriebe gerichtet und sind dem Ministerium zufolge alle erfolgreich verlaufen. Es handele sich um eine Vergeltung für ukrainische Angriffe auf zivile Ziele in Russland. Das ukrainische Militär weist die Vorwürfe zurück und erklärt, es habe eine russische Drohnen-Kommandoeinheit ins Visier genommen.
(Reuters)