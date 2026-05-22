Von Medikamenten ​in Pillenform versprechen sich ​die Firmen mehr Absatz als von ‌den bisher üblichen Abnehmspritzen. In den USA wird die Wegovy-Pille seit Anfang des ​Jahres ​verkauft, auch ⁠hier liegt Novo vor ​Eli Lilly, das ⁠seine Pille dort seit April ‌verkaufen darf.