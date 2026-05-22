Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die Zulassung der neuen Wegovy-Abnehmpille des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk empfohlen. Damit dürfte die Wegovy-Pille das erste der neuen Schlankheitsmittel in Tablettenform auf dem europäischen Markt werden - vor dem Präparat des US-Rivalen Eli Lilly.
Beide Firmen kämpfen verbissen um den boomenden Markt für Abnehmmittel, der Analysten zufolge im kommenden Jahrzehnt bis zu 150 Milliarden Dollar Jahresumsatz erreichen könnte.
Von Medikamenten in Pillenform versprechen sich die Firmen mehr Absatz als von den bisher üblichen Abnehmspritzen. In den USA wird die Wegovy-Pille seit Anfang des Jahres verkauft, auch hier liegt Novo vor Eli Lilly, das seine Pille dort seit April verkaufen darf.
(Reuters)