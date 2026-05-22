Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die Zulassung der neuen ‌Wegovy-Abnehmpille ⁠des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk empfohlen. ⁠Damit dürfte die Wegovy-Pille das erste der ‌neuen Schlankheitsmittel in Tablettenform auf ‌dem europäischen ​Markt werden - vor dem Präparat des US-Rivalen Eli Lilly.

Beide Firmen kämpfen verbissen um den boomenden Markt für ‌Abnehmmittel, der Analysten zufolge im kommenden Jahrzehnt bis zu 150 Milliarden Dollar Jahresumsatz ​erreichen könnte.

Von Medikamenten ​in Pillenform versprechen sich ​die Firmen mehr Absatz als von ‌den bisher üblichen Abnehmspritzen. In den USA wird die Wegovy-Pille seit Anfang des ​Jahres ​verkauft, auch ⁠hier liegt Novo vor ​Eli Lilly, das ⁠seine Pille dort seit April ‌verkaufen darf. 

(Reuters)