Der US-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk sagte, er hoffe, dass es in Zukunft eine vollständige Handelsfreiheit zwischen den USA und Europa geben werde. «Am Ende des Tages hoffe ich, dass man sich darauf einigt, dass sowohl Europa als auch die Vereinigten Staaten meiner Meinung nach idealerweise zu einer Null-Zoll-Situation übergehen sollten, um effektiv eine Freihandelszone zwischen Europa und Nordamerika zu schaffen», sagte der Tesla-Chef in einem Videolink, mit dem er am Samstag auf einem Kongress der rechtsgerichteten italienischen Regierungspartei Lega in Florenz zugeschaltet war.