Die Länder – Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Norwegen - hatten den Vorschlag zum Verbot von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gemacht, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein oder Immunschwächen hervorzurufen. Die Länder teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, es gehe um eines der grössten Verbote für chemische Substanzen in Europa. "Ein Verbot von PFAS würde die PFAS-Mengen in der Umwelt langfristig reduzieren. Ausserdem würden Produkte und Prozesse für den Menschen sicherer", fügten sie hinzu.