Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine hat die Europäische Union ihr 13. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Allerdings beinhaltet es etwa keine neuen sektoralen Einfuhrverbote, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch auf der Online-Plattform X mitteilte. Das neue Paket sieht stattdessen die Aufnahme von fast 200 Einrichtungen und Personen in die EU-Sanktionsliste vor. Das neue Paket soll rechtzeitig zum zweiten Jahrestag der russischen Ukraine-Invasion am Samstag formell verabschiedet werden. Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hält seitdem grosse Teile im Osten und Süden seines Nachbarlandes besetzt.