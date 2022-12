Die EU-27 gaben der EU-Kommission auf dem eintägigen Gipfeltreffen in Brüssel zudem den Auftrag, bis Ende Januar Vorschläge vorzulegen, wie die europäische Industrie angesichts der hohen US-Subventionen für grüne Technologien wettbewerbsfähig bleiben könne. "Es ist ganz klar, dass wir uns an dem orientieren, was für Kanada gilt", sagte Scholz mit Hinweis darauf, dass die US-Regeln etwa E-Autos mit in Nordamerika gebauten Batterie fördern. Während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine entschlossene europäische Antwort forderte, betonte Scholz, dass er auf eine einvernehmliche Regelung mit Washington setze.