Die 27 EU-Regierungschefs haben sich auf ihrem informellen Gipfel in Kopenhagen wie erwartet noch nicht auf den Aufbau eines sogenannten Drohnenwalls und die Nutzung des eingefrorenen russischen Vermögens für die Ukraine einigen können. Man habe dies diskutiert, teilte EU-Ratspräsident Antonio Costa am Mittwochabend auf der Plattform X mit. «Wir werden diese Diskussion auf unserer nächsten Tagung des Europäischen Rates im Oktober fortsetzen.» Es ändere sich aber nichts daran, dass die EU fest an der Seite der Ukraine stehe.