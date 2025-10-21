Der slowakische Diplomat betonte, die Europäische Union habe kein Interesse an einer Eskalation des Handelstreits, die Lage belaste die Beziehung zwischen der EU und China. Eine schnelle Lösung sei entscheidend. Der Kommissar bezeichnete die verschärften Beschränkungen als ungerechtfertigt und schädlich, sagte jedoch, dass das Gespräch mit Wang konstruktiv verlaufen sei. Besonders betroffen von den Beschränkungen seien die Automobil-und Maschinenbauindustrie.