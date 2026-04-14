Die Hauptquellen für Stahlimporte in die EU waren im vergangenen Jahr die Türkei, Südkorea, Indonesien, China, Indien, die Ukraine und Taiwan. Die ​EU-Stahlindustrie ist derzeit durch Schutzmassnahmen gesichert, die während Trumps erster ​Amtszeit eingeführt wurden, mit Importquoten und 25-prozentigen Zöllen ​oberhalb dieser Grenzen. Diese müssen jedoch nach den Regeln der Welthandelsorganisation nach acht Jahren auslaufen - ‌am 30. Juni. Die Europäische Kommission, die im Oktober neue Massnahmen vorgeschlagen hatte, teilte mit, der EU-Stahlsektor habe seit 2008 rund 100'000 Arbeitsplätze verloren. Ohne erweiterte ​Beschränkungen ​würde die Produktion weiter sinken.