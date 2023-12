Paris und Berlin konnten diese Woche ihre letzten Konflikte lösen und damit den Weg ebnen für einen Kompromiss der gesamten Union. «Diese Regeln werden in den kommenden Jahren überall in Europa finanzielle Stabilität und solide öffentliche Finanzen garantieren», sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire in einem Video auf X, dem früheren Twitter. «Zum ersten Mal in 30 Jahren erkennt dieser Stabilitätspakt die Bedeutung von Investitionen und Strukturreformen an.»