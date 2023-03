Die EU hat sich auf ein Grundgerüst für die Reform der Schuldenregeln in der EU geeinigt. Wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, soll künftig stärker auf die einzelnen Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten eingegangen werden. Der Abbau von Schulden soll zudem mit Reformen und Investitionen verknüpft werden, wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft am Dienstag mitteilte. Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach in Brüssel von einer Bestandsaufnahme, nicht aber einem Freifahrtsschein für die EU-Kommission. Weitere Beratungen seien noch nötig.